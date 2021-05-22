أمريكا: قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار وسط مينيابوليس

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثمانية آخرون بجروح في إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وأعلنت شرطة المدينة على حسابها الرسمي في “تويتر” أن الحادث وقع في عمارة سكنية.

وطالبت المواطنين بالابتعاد عن هذا الموقع، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط في الوقت حالي.

وأوضحت الشرطة أن جميع الضحايا راشدون وبينهم خمس نساء.

وأشارت إلى أن كلا القتيلين رجلان، كما أصيب رجل آخر بجروح حرجة، فيما تعرض سبعة آخرون لجروح.

وأكدت الشرطة أنها استعادت النظام بالكامل في موقع الحادث وفى المناطق المحيطة.

ولحد كتابة هذه الأسطر، لم يتم الكشف عن دوافع الجريمة وما إذا كانت قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني.