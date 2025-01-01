أمريكا.. قتيل و7 جرحى في انفجار سيارة عند مدخل فندق ترمب في لاس فيغاس

خلّف انفجار سيارة واندلاع حريق عند مدخل فندق ترمب في لاس فيغاس بأمريكا، وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأعلنت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، انفجار شاحنة متبوع بحريق عند مدخل فندق ترمب في لاس فيغاس.

وحسب وسائل إعلام أمريكية اليوم، فإن سيارة من نوع “تسلا سايبر ترك” انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس بولاية نيفادا.

وعلى إثر ذلك تم إخلاء فندق ترامب، فيما أكدت قناة “News 3 Las Vegas” نقلا عن شاهد عيان يقيم بالفندق أن انفجارا هائلا حدث.