أمريكا: مايك بومبيو لا يستبعد خوض سباق رئاسيات 2024

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إنه لا يستبعد إمكانية الترشح للرئاسة عام 2024.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي السابق أنه مستعد دائمًا لخوض معركة جيدة.

وأشارت صحيفة the hill الأمريكية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، بأن بومبيو قرر خوض غمار سباق الرئاسة.

وأوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي السابق سيخوض غمار الرئاسيات في حال عدم ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى.

وقال “كنت دائما مستعدا للقتال والتحدي، أنا مهتم بأمريكا لقد كنا جزءا من الحركة المحافظة أسعى جاهدا لمواصلة القيام بذلك”.