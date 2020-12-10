أمريكا: متطوعون يوزعون أغذية على المتضررين من كورونا

بادر مجموعة من سكان نيويورك بتوزيع الطعام على المحتاجين في المدينة التي تعانى من تفشى جائحة كورونا.

وعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية، لقطات مصورة للمتطوعين وهو يقومون بتوزيع الأغذية على سكان نيويورك المتضررين من الوباء.

كما وقف العشرات من المحتاجين الأمريكيين أمام بنوك الطعام في مدينة نيويورك، من أجل الحصول على المنتجات والأطعمة المجانية.

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة مسبقا إن جائحة فيروس كورونا ستضخم أعداد الفقراء والعاطلين في أمريكا.

فيما أكدت تقارير اعلامية أنه منذ بداية جائحة كورونا، زادت ثروة المليارديرات في الولايات المتحدة بمقدار 931 مليار دولار.

وتعاظمت الثروة الإجمالية لـ 644 مليارديرًا أمريكيًا من 2.95 تريليون دولار إلى مستوى 3.88 تريليون دولار بزيادة نسبتها 31.6%.

وارتفع معدل البطالة داخل الولايات المتحدة مع إغلاق العديد من الأنشطة التجارية أبوابها بشكل جزئي أو دائم في بعض الحالات.