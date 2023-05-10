أمريكا: مراهقون يهاجمون سائحًا فرنسيًا كان يتجول مع أسرته

قالت الشرطة الأمريكية إن سائحا فرنسيا يبلغ من العمر 71 عاما تعرض لهجوم من قبل مراهقين. حيث قاموا بلكمه مما أدى إلى سقوطه أرضا.

وعانى جيلز فيجيه ، المحامي المتقاعد من باريس، من كدمات في الوجه. عندما واجه هو وعائلته خمسة. حيث كانوا عائدين من العشاء خلال إجازة لمدة أسبوع في مدينة نيويورك.

كان Viguier وعائلته قد انتهوا للتو من تناول العشاء في مطعم ياباني. وكانوا في طريقهم عائدين إلى فندق Moderne عندما تم دفعه من الخلف.

وقال باللغة “كنا نسير عائدين من المطعم عندما جاءت مجموعة من المراهقين من الخلف. دفعني أحد المراهقين واستدرت لأطالب منه التوقف لكمني في رأسي”.

وقال بوريت إنه كان هناك خمسة منهم ، لكن اثنان منهم كانا عدوانيين بشكل خاص.

وحاولت إحدى المهاجمات في أوائل العشرينات من عمرها، صد الفرنسيين وهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم. وعندما تدخلت زوجته للتدخل في الهجوم ، تعرضت للضرب.

وقال أضاف بوريه ، مهندس تكنولوجيا المعلومات الذي يعيش أيضًا في باريس: “لقد أرادوا الاستمرار في ضربه. حتى بدأت زوجتي في تصويرهم”.

عندما أدرك المهاجمون أنه تم تسجيلهم ، فروا شرقا في شارع E. 55th.

وقال فيغير: “ما زلت أحب نيويورك. يمكن أن يحدث في أي مكان. زوجت ، مع ذلك – لا تشعر بالأمان. إنه أمر سيء للغاية لأن إجازتنا كانت جيدة جدًا حتى حدث هذا “.