أمريكا: مصرع 6 أشخاص في إعصار “زيتا”

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب إعصار “زيتا”.

وذكرت وزارة الصحة بلويزيانا، أن أول حالة وفاة مؤكدة جراء الإعصار كانت لرجل يبلغ 55 عاما في نيو أورلينز.

وأصيب الشخص المتوفي بصعقة كهربائية بسبب سقوط خط كهرباء.

وأضافت وسائل اعلام امريكية أنه أعقب ذلك وفاة أربعة أشخاص في ألاباما وجورجيا جراء سقوط الأشجار على المنازل.

كما غرق رجل يبلغ 58 عاما في ولاية ميسيسيبي، بعد أن حاصرته المياه خلال محاولته تصوير بعض مشاهد الإعصار.

يذكر أن إعصار “زيتا” انطلق من البحر الكاريبي كعاصفة استوائية، ثم تحول إلى إعصار مدمر في أقل من أربعة أيام.

وضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وسار عبر خليج المكسيك ليضرب الساحل الأمريكي.