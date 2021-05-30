أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين خلال إطلاق نار في فلوريدا

صورة من المكان الذي شهد حادث إطلاق نار في أمريكا

قتل شخصان وأصيب عشرون على الأقل بجروح، اليوم الأحد، حين قام ثلاثة أفراد بإطلاق النار عشوائيا. على حشد خارج قاعة كانت تستضيف حفلا موسيقيا في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحصلت عملية إطلاق النار باكرا صباح الأحد أمام قاعة بلياردو. في مركز تجاري قرب حدائق ميامي إلى شمال غرب وسط المدينة. حسب ما أفادت به الشرطة المحلية.

وأوضح قسم شرطة ميامي أن القاعة كانت تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين واقفين في الخارج. حيث اقتربت سيارة نيسان من طراز “باثفايندر إس يو في” وخرج منها ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار عشوائيا على الحشد.

ونقل ما لا يقل عن عشرين جريحا إلى المستشفى، بينهم واحد على الأقل في حال حرجة. وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار تستهدف مدارس ومكاتب ومراكز تجارية.

وسجلت العام الماضي زيادة في جرائم القتل ومعظمها بالأسلحة النارية. واستهدفت آخر عمليات إطلاق النار منشأة لشركة فيديكس للبريد السريع في إنديانابوليس، ومبنى مكاتب في كاليفورنيا. ومتجرا في كولورادو، ومنتجعات صحية في أتلانتا.

وأحصت الولايات المتحد مقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية العام الماضي. بما في ذلك عمليات انتحار، وفق أرقام مجموعة “محفوظات أعمال العنف بالسلاح”.