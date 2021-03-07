أمريكا والبرازيل تتصدران الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا في العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 116 مليون إصابة.

وتصدرت الدول الأمريكية والأوروبية الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم.

وأشارت الاحصائيات أن إجمالي الوفيات وصل لأكثر من 2.57 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.030.165، في حين ذكرت الاحصائيات ان إجمالي الوفيات وصل لـ2.578.988.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ522.756 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.889.879.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ262.770 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 10.869.227.

تليهما في المرتبة الثالثة المكسيك التي سجلت إجمالي وفيات 188.866، كما وصل عدد الاصابات فيها إلى 2.119.305.

أما الهند فقد احتلت المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ157.548، وإجمالي الإصابات 11.173.761.

وفي المرتبة الخامسة جاءت بريطانيا بإجمالي وفيات 124.495، وإجمالي إصابات 4.219.788.

وجاءت ايطاليا في الرتبة السادسة بإجمالي وفيات 99.271، وإجمالي إصابات 3.023.129.

في حين حلت فرنسا في المركز السابعة بإجمالي وفيات 88.427، وإجمالي إصابات 3.918.397.

وتليها روسيا بإجمالي وفيات 86.821 وإجمالي إصابات 4.252.876.

وفي المرتبة التاسعة جاءت ألمانيا بإجمالي وفيات 71.693، وإجمالي إصابات 2.493.887.

أما اسبانيا فحلت في المرتبة العاشرة بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.