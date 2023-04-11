إعــــلانات
الوطني

أمريكا وروسيا تمنحان فرصة الدراسة للطلبة الجزائريين

بقلم نوال زايد
أمريكا وروسيا تمنحان فرصة الدراسة للطلبة الجزائريين
  • 248
  • 0

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن إنطلاق مسابقة fulbright foreign students للسنة الجامعية /2024/2025 الخاص بالتحضير لشهادة ماستر .

و هذا البرنامج موجه لحاملي شهادة بكالوريا + أربع سنوات بالنظام الكلاسيكي ،أو بكالوريا +5 سنوات بالنسبة لنظام “ل ام دي “.

ومن خلال هذا البرنامج يتم التحضير لشهادة الماستر بالولايات المتحدة الأمريكية مع دفع كافة التكاليف والرسوم .

وقد حددت فترة إيداع الترشيحات من اليوم إلى غاية 15 ماي القادم .

من جهتها قدمت جامعة MGIMO الروسية المنتمية تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، عرضا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قصد منح الطلبة فرصة التكوين في الماستر في تخصصات الاقتصاد ، القانون ، الصحافة ،الإشهار والعلاقات العامة ، الإدارة الوطنية والمحلية و الإدارة العامة ،المالية والائتمان .

وقد تم تحديد مدة الدراسة بسنتين باللغة الروسية ، مع تغطية كل الرسوم الدراسية للطالب .

وتم تحديد تاريخ 10 ماي لاستقبال الملفات والترشحيات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/f5rE1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر