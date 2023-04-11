أمريكا وروسيا تمنحان فرصة الدراسة للطلبة الجزائريين
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن إنطلاق مسابقة fulbright foreign students للسنة الجامعية /2024/2025 الخاص بالتحضير لشهادة ماستر .
و هذا البرنامج موجه لحاملي شهادة بكالوريا + أربع سنوات بالنظام الكلاسيكي ،أو بكالوريا +5 سنوات بالنسبة لنظام “ل ام دي “.
ومن خلال هذا البرنامج يتم التحضير لشهادة الماستر بالولايات المتحدة الأمريكية مع دفع كافة التكاليف والرسوم .
وقد حددت فترة إيداع الترشيحات من اليوم إلى غاية 15 ماي القادم .
من جهتها قدمت جامعة MGIMO الروسية المنتمية تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، عرضا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قصد منح الطلبة فرصة التكوين في الماستر في تخصصات الاقتصاد ، القانون ، الصحافة ،الإشهار والعلاقات العامة ، الإدارة الوطنية والمحلية و الإدارة العامة ،المالية والائتمان .
وقد تم تحديد مدة الدراسة بسنتين باللغة الروسية ، مع تغطية كل الرسوم الدراسية للطالب .
وتم تحديد تاريخ 10 ماي لاستقبال الملفات والترشحيات.