أمريكا وروسيا تمنحان فرصة الدراسة للطلبة الجزائريين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن إنطلاق مسابقة fulbright foreign students للسنة الجامعية /2024/2025 الخاص بالتحضير لشهادة ماستر .

و هذا البرنامج موجه لحاملي شهادة بكالوريا + أربع سنوات بالنظام الكلاسيكي ،أو بكالوريا +5 سنوات بالنسبة لنظام “ل ام دي “.

ومن خلال هذا البرنامج يتم التحضير لشهادة الماستر بالولايات المتحدة الأمريكية مع دفع كافة التكاليف والرسوم .

وقد حددت فترة إيداع الترشيحات من اليوم إلى غاية 15 ماي القادم .

من جهتها قدمت جامعة MGIMO الروسية المنتمية تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، عرضا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قصد منح الطلبة فرصة التكوين في الماستر في تخصصات الاقتصاد ، القانون ، الصحافة ،الإشهار والعلاقات العامة ، الإدارة الوطنية والمحلية و الإدارة العامة ،المالية والائتمان .

وقد تم تحديد مدة الدراسة بسنتين باللغة الروسية ، مع تغطية كل الرسوم الدراسية للطالب .

وتم تحديد تاريخ 10 ماي لاستقبال الملفات والترشحيات.