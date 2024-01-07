أمريكا: ولاية نيويورك تطالب دونالد ترامب بمبلغ 370 مليون دولار عن الاحتيال المالي

رفعت ولاية نيويورك دعوى مدنية بتهمة الاحتيال المالي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه وإمبراطوريتهم العقارية منظمة ترامب.

وفي رده الفوري على شبكته الاجتماعية تروث سوشال، هاجم الملياردير الجمهوري الذي يقوم بحملة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. مرة أخرى ليتيتيا جيمس، القاضية الأميركية من أصل أفريقي التي تتولى رئاسة القضاء في ولاية نيويورك. والممثلة المنتخبة للحزب الديمقراطي، والتي ويتهم بأنه “فاسد” ويقود “مطاردة الساحرات”.

وأكد دونالد ترامب مرة أخرى يوم الجمعة: “لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة وحكيمة للغاية”.

مع أبنائه ومجموعة عائلة منظمة ترامب، يتهمهم القضاء المدني في نيويورك بتضخيم قيمة ناطحات السحاب. أو الفنادق الفاخرة أو ملاعب الغولف في قلب إمبراطوريتهم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. للحصول على قروض أفضل من البنوك. وشروط تأمين أفضل.

ومنذ بدء المحاكمة في مانهاتن في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، احتج رجل الأعمال البالغ من العمر 77 عاما على العدالة. في كل مرة يأتي فيها إلى المحكمة، منددا بـ”مطاردة الساحرات” أو “محاكمة تليق بجمهورية الموز”.

على عكس المحاكمات الجنائية التي تنتظره هذا العام، بما في ذلك تلك المتعلقة بمناوراته المزعومة. التي تهدف إلى عكس نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. فإن دونالد ترامب لا يخاطر بالسجن في هذه القضية المدنية. لكنه يلعب بشكل كبير والأمور بدأت بداية سيئة.

وحتى قبل بدء الإجراءات، كان القاضي إنجورون قد قدر في نهاية سبتمبر/أيلول أن الادعاء قدم “أدلة قاطعة. على أنه بين عامي 2014 و2021، بالغ المتهمون في تقدير أصول” المجموعة بمقدار “812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار”. بحسب السنة، في الأرقام المسجلة في البيانات المالية السنوية لدونالد ترامب.

ونتيجة “لعمليات الاحتيال المتكررة”، أمر بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب في مانهاتن أو ناطحة سحاب 40 وول ستريت. غير أن هذه التدابير علقت بقرار من محكمة الاستئناف.