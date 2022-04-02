أمطار.. ثلوج وحرارة تصل إلى 40 درجة في هذه المناطق

من المرتقب أن تشهد المناطق الشمالية والداخلية للوطن، تساقط امطار غزيرة وثلوج بداية من يوم غد الأحد. كما أشار النشرية الجوية عبر قناة النهار، إلى أن الثلوج تخص أغلب المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1200 متر. في حين، يصل سمكها إلى حوالي 10 سم.

أما الأمطار فستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن، بداية من يوم الأحد والاثنين الى غاية الثلاثاء.

كما ذكر المصدر ذاته، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، سكيكدة، عنابة. إضافة إلى جيجل، بجاية، العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، وهران، تلمسان، سعيدة.

في حين، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل خلال ليلة اليوم -1. في كل من النعامة، البيض، مشرية، عيد الدفلى، الجلفة، باتنة، وخنشلة. و0 درجة على قسنطينة، سطيف. أما القصوى فستتراوح بين 8 الى 11 درجة على الهضاب العليا والأوراس.

كما ستعرف السواحل الوطنية درجات حرارة الدنيى تصل إلى 5 در جات. والقصوى بين 15 إلى 17 درجة على أغلب الولايات الساحلية.

في حين، ستشهد الولايات الجنوبية طقس مشمس بداية من يوم الاثنين، مع تسجيل ارتفاع جد محسوس في الحرارة. حيث ستتعدى 40 درجة على أقصى الجنوب، إن صالح، أدرار، تمنراست، اليزي، جانت، إن أمناس. أما بشار، تندوف، غرداية، زلفانة، المنيعة، الوادي، وورقلة، فستتراوح بين 25 الى 35 درجة مع تطاير للرمال.

أما البحر فسيكون هادئ على أغلب السواحل الوطنية الرياح بين 50 و60 كلم/سا خاصة في السواحل الغربية الوسطى. كما سيصل علو الأمواج إلى 4 أمتار.