أمطار رعدية برد ورياح قوية في هذه الولايات 

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد كمية الأمطار المتوقعة تترواح ما بين 40 ملم إلى 60 ملم محليا إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: مستغانم ،الشلف ،عين الدفلى، المدية ،غيلزان ،تيارت ،الجلفة، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو و البويرة.

كما جاء في تنبيه لذات المصالح هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية سرعتها تصل إلى 50كلم/سا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وأضاف ذات التنبيه أن الولايات المعنية: بجاية ،جيجل ،سكيكدة، عنابة، الطارف ،مستغانم ،وهران وعين تموشنت.

طالع أيضا:

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد. تصل إلى 60ملم محليا إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من مستغانم، الشلف، عين الدفلى، المدية، غليزان، تيارت، الجلفة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد. تصل إلى 40ملم محليا بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية السادسة من صباح يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس.

وحذرت نشرية خاصة ثالثة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. تصل إلى 40ملم محليا إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية يكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، البويرة.

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشمالية. كما أشارت المصلحة، إلى أن الأمطار مستمرة الى غاية التاسعة ليلا وتصل كميتها لـ50 ملم محليا.

في حين، ذكر الديوان، في تنبيه له، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة. إضافة إلى البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي. وميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، عنابة والطارف.