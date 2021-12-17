أمطار رعدية تتعدى 20 ملم على هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة اليوم الجمعة على الولايات الجنوبية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فقد أكدت من خلاله مصالح الأرصاد الجوية على تساقط أمطار رعدية. تتعدى 20 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تيميمون، غرداية، البيض والنعامة.

أجواء مستقرة ومشمسة على الولايات الشمالية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الجمعة على المناطق الغربية من صافية إلى قليلة السحب، قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية. مع تشكل سحب على الهضاب العليا تكون محملة ببعض الأمطار المحلية، خاصة على منطقة البيض.

بينما على المناطق الوسطى، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب الداخلية خلال الصبيحة. لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الليل مع تساقط بعض الأمطار

كما تتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء على المناطق الشرقية صافية على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب الداخلية خلال الصبيحة.

أما على المناطق الجنوبية، أجواء من مغشاة إلى غائمة تشهدها كل من تندوف، بني عباس، شمال منطقة بشار، أدرار وتيميمون، مع تساقط بعض الأمطار، التي من المحتمل أن تكون رعدية محليا. كما ستبقى من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المرتقبة ستتراوح مابين 14 إلى 19 درجة على السواحل، ومن 10 إلى 18 درجة على الولايات الداخلية، ومن 11 إلى 30 درجة على الولايات الجنوبية.

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صفاء وإستمرار الأجواء المستقرة إلى غاية 21 ديسمبر

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستمرار الصفاء والإستقرار في الطقس على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية 21 ديسمبر المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، التي توضع دخول مرتفع للضغط الجوي على الجهة الغربية للوطن. يؤدي إلى استقرار في الطقي. غير أن الولايات الغربية الساحلية و الجنوب الغربي ستشهد بعض الأمطار المتفرقة ليعود الإستقرار من جديد.

أما عن درجات الحرارة فستعرف إرتفاعا طفيفا على الولايات الشمالية. حيث ستتراوح مابين 15 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية. ومن 18 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية. كما ستصل إلى 30 درجة على الولايات الجنوبية للوطن.