أمطار رعدية تتعدى 40 ملم تضرب 16 ولاية غدا

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على الولايات الداخلية الشرقية والجنوبية بداية من اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات بسكرة، تبسة، خنشلة، باتنة، سوق اهراس، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، وميلة.

وستتعدى كمية الأمطار على هذه المناطق 40 ملم، من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية غدا السبت التاسعة ليلا.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات برج بوعريريج، سطيف، البويرة، المسيلة، الجلفة ،الاغواط وغرداية.

وستتعدى كمية الأمطار بهذه الولايات 30 ملم غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون قوية وتحت وقع الرعود.