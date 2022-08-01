أمطار رعدية تصل إلى 20 ملم في 5 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 20 ملم محليا.

واضاف نفس المصدر، أن الأمطار ستكون بداية من منتصف النهار إبلا غاية التاسعة من ليلة اليوم الإثنين.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية: أم البواقي، تبسة،خنشلة،سطيف وباتنة.

طالع أيضا:

كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الأحد عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الداخلية والجنوبية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يشير إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتراوح بين 15و 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما أن تساقط الامطار الرعدية سيكون على ولايات المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، المسيلة، الجلفة، برج باجي مختار، و إن قزام.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أفادت في تنبيه لها بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا تصل كميتها إلى 25 ملم محليا اليوم.

وجاء في التنبيه أن الأمطار الرعدية المرتقبة ستكون بداية من الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الإثنين.

أما الولايات المعنية فهي: سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، سطيف، قسنطينة و إن قزام.

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، أول أمس السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 15ملم بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وفي تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي إن قزام و برج باجي مختار.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة. و علو أمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وأضافت أن السواحل المعنية، هي دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران بني صاف الغزوات و مرسى بن مهيدي.