أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم “تضرب” 15 ولاية في الجنوب والغرب والوسط

حسب نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية تحذر..

درجات الحرارة ستتراوح بين 20 درجة على المناطق الساحلية و18 على المناطق الداخلية

حذرت، أمس، نشرية خاصة صادرة من مصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار كثيفة على المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية تصل كميتها إلى 25 ملم، فيما تتحسن الأجواء بداية من ظهيرة اليوم.

وحسب النشرية، فإن الأمطار الغزيرة الرعدية تخص كل من الأغواط والجلفة وغرداية وشمال ورڤلة والشلف وتيبازة والجزائر والمدية والبليدة وعين الدفلى، فستعرف تساقط الأمطار وستتعدى كمية الأمطار 25 ملم محليا.

وأضافت النشرية، أن بومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل والبويرة، هي الأخرى معنية بالاضطراب الجوي.

كما ستشهد كل من الولايات بشار وشمال أدرار والنعامة والبيض تساقطا للأمطار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لظهيرة اليوم، فتتراوح بين 17 و20 على المناطق الساحلية وما بين 12 و18 على المناطق الداخليةو وما بين 16 و34 على المناطق الجنوبية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية بعض السحب السفلى مع ضباب خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء قليلة الغيوم طيلة اليوم وخلال الليل تتلبد السماء قرب السواحل الغربية.

وعلى المناطق الشرقية، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة وغائمة محمّلة ببعض الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، خلال الصبيحة، لتصبح السماء قليلة الغيوم طيلة اليوم.

أما على المناطق الجنوبية فتسجل مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية.

أما على شمال الصحراء ومنطقة الواحات والصحراء الوسطى، ترتقب المصالح بعض السحب السفلى خلال الصبيحة لتصبح الأجواء قليلة الغيوم طيلة النهار.