أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم بداية من منتصف النهار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة احيانا ببرد. حيث ستصل كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا بداية من منتصف النهار الى غاية منتصف نهار يوم الغد الجمعة.

كما ذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من البيض، الاغواط، الجلفة، المسيلة، تيسمسيلت. إضافة إلى تيارت، غيليزان، معسكر، سعيدة.

في حين حذّر الديوان الوطني للارصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا ببرد كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 30ملم محليا. وهذا بداية من الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

أما الولايات المعنية هي كل من باتنة، خنشلة، تبسة، ام البواقي، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة. إضافة إلى ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، سكيكدة.

وخلّفت التقلبات الجوية التي شهدتها مناطق عديدة من ولاية برج بوعريريج، منذ يوم الثلاثاء، أضرارا بعدة ممتلكات ونفوق أكثر من 400 رأس من الماشية.

وأوضح الرائد علي دحمان رابح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية برج بوعريريج لـ”وأج”، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق بالولاية تسببت في إلحاق أضرار بعدة ممتلكات ونفوق أكثر من 400 رأس من الماشية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن بلدية الياشير ببرج بوعريريج كانت من بين البلديات الأكثر تضررا. حيث تم تسجيل نفوق أكثر من 400 رأس من الماشية. مع انقطاع حركة المرور في بعض الطرقات إلى جانب خسائر في العتاد و الممتلكات. مشيرا إلى أنه تم تسجيل تسرب مياه مجرى وادي “المرج” إلى مستودع لتربية الأغنام بمزرعة خاصة ببلدية مجانة. أدى إلى هلاك شخص (73 سنة) ، ونفوق 8 رؤوس أغنام و انهيار جزئي للمستودع.