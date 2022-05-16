أمطار رعدية تصل الى 20 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية تتراوح كمياتها من 15 الى 20 ملم محليا. كما ستكون بداية تساقط الأمطار من منتصف النهار إلى غاية منتصف ليلة اليوم.

في حين، ذكر، التنبيه أن الولايات المعنية، هي كل من برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف. إضافة إلى قسنطينة، خنشلة، إن صالح، تمنراست وإن قزام.

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كما ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجة حر وإرتفاع محسوس في درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة. أين ستتعدى 37 درجة تحت الظل على بعض الولايات.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن إندفاع كتلة هوائية ساخنة نحو المناطق الشمالية للوطن. أين تتعدى عتبة 37 درجة من الأربعاء إلى الجمعة، مع رطوبة عالية وضباب كثيف على السواحل مع رؤية رديئة في الصبيحة .

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مشمسة ومستقرة على الولايات الشمالية للوطن. مع بعض الأمطار تكون أحيانا رعدية على المدن الداخلية بعد ظهيرة اليوم الإثنين على غرار باتنة، سطيف، قسنطينة، و البويرة. لتصبح الأجواء بهذه الولايات مستقرة ومشمسة بداية من يوم الثلاثاء.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فستشهد الولايات الشمالية للوطن إندفاع كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى التي تتراوح مابين 25 الى 37 درجة على اغلب المدن الشمالية ومن 30 الى 45 درجة بالولايات الجنوبية. كما ستتراوح مابين 15 الى 20 درجة خلال الصبيحة على الولايات الشمالية.

كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون البحر من يوم الإثنين الى الأربعاء من هادئ إلى قليل الإضطراب. حيث أن سرعة الرياح لن تتعدى 30 كلم/سا وعلو الأمواج لن يتعدى نصف متر.