أمطار رعدية.. رياح وزوابع رملية في هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار ورعود على الولايات الجنوبية للوطن. متبوعة بهبوب رياح قوية وزوابع رملية تؤدي إلى رداءة في الرؤية.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار معتبرة على ولاية إليزي. مع تشكل رعود على ولايات إليزي، ورقلة، إن صالح، والمنيعة.

كما حذّ{رت في تنبيه من هبوب رياح قوية على ولايتي أدرار وتيميمون. مع تشكل زوابع رملية تؤدي إلى رداءة في الرؤية.

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