أمطار رعدية على الولايات الشرقية والوسطى بداية من اليوم

ستشهد الولايات الشرقية والوسطى للوطن أمطارا رعدية معتبرة بداية من ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس منتصف النهار.

وحسب نشرية لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا رعدية ستتساقط على بعض ولايات شرق الوطن والهضاب العليا.

إبتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء فيما ستشهد عدة ولايات أخرى من وسط وشرق البلاد تساقط كميات معتبرة من الأمطار بدءا من الأربعاء

وحسب ذات النشرية، فإن الولايات المعنية هي الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، برج بوعريريج، سطيف والجزء الغربي من باتنة.

وتمتد فترة صلاحية هذه النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار غد الأربعاء.

و ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 30 ملم محليا خلال فترة صلاحية النشرية.

من جهة أخرى، ستشهد ولايات من الوسط وشرق الوطن أيضا تساقط أمطار رعدية معتبرة.

ويتعلق الأمر بولاية جيجل، بجاية، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية وعين الدفلى.

علما أن فترة صلاحية هذه النشرية ستمتد من يوم غد الأربعاء على الساعة الـ 9 صباحا إلى منتصف نهار يوم الخميس.

أين ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 40 ملم محليا خلال فترة صلاحية النشرية.