أمطار رعدية على الولايات الشمالية غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا تغير في الوضعية الجوية بعد الإستقرار في الطقس، بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار معتبرة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غدا الإثنين على المناطق الوسطى والشرقية غائمة وممطرة.

وتتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي سريع النشاط ليبدأ التحسن على الولايات الوسطى بداية من مساء الإثنين.

كما أن التحسن على الولايات الشرقية سيكون بداية من مساء يوم الثلاثاء.

وتتوقع ذات المصالح، تراجع في درجات الحرارة التي لن تتعدى 27 درجة على الولايات الساحلية، و30 درجة على الولايات الجنوبية.