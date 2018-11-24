أمطار رعدية على هذه المناطق.. !!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية، على المناطق الشمالية والجنوبية.

وذكر الديوان في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية هي: الأغواط، الجلفة، غرداية، وشمال ورقلة.

وستكون الأمطار من اليوم إلى السادسة مساءً، وتتعدى كميتها 20 ملم.

أما كل من ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر، المدية، البليدة، عين الدفلى، فستعرف تساقط الأمطار من الثالثة إلى الحادية عشر ليلا.

وستتعدى كمية الأمطار، 25 ملم محليا.

وأضافت النشرية، أن بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، من السبت ابتداءً من السادسة مساءً إلى غاية الأحد الثالثة صباحا.

كما ستشهد كل من الولايات بشار، شمال أدرار، النعامة والبيض، تساقط للأمطار.