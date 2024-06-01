أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، فيما ستعرف المناطق الداخلية، تساقط أمطار رعدية بعد الظهيرة.

كما ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و35 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 38 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.