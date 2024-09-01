أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، وأمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا، وأمطار رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و45 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى40 كلم/سا.

وأوصت المديرية العامة للحماية المدنية، بالرفع من درجة الحيطة والحذر، مع استمرار التقلبات الجوية التي أعلنت عنها النشرة الجوية المتعلقة بتساقط الأمطار.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أوصت الحماية المدنية كافة المواطنين بالرفع من درجة الحيطة والحذر واتباع النصائح والارشادات.وهذا في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن.

متابعة النشرات الجوية الخاصة، وتنظيف البالوعات والمجاري المائية، وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

وتحضير حقيبة الإسعافات الأولية، المذياع والبطاريات. وعدم المغامرة بقطع السيول سواءً راجلا أو بالسباحة في مجرى السيول.

كما يحب تفادي قطع السيول بالسيارات، فقوة السيول لا يجابيها شيء. والابتعاد عن الوديان وحواف الأودية.

ومراقبة الأطفال، وتحذيرهم من عدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية و السدود. وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور، فالأماكن الأعلى أكثر آمان.

وكذا الإنتباه جيدا من الأسلاك الكهربائية، فممكن أن تسقطها الرياح القوية.

وفي حالة تسرب للمياه للمنزل، يجب قطع التيار الكهربائي والاتصال بالحماية المدنية عبر الرقمين 1021 والرقم 14.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق، فيجب تخفيض من السرعة، وإشعال الأضواء ولو في وضح النهار. وإحترما مسافة الآمان، وعدم القيام بالمناورات الخطيرة. وكذا التأكد من سلامة ماسحات الزجاج، وملء دلو ماسح الزجاج.

كما نصحت ذات المصالح، بالإنصات لمختلف النصائح والإرشادات والمعلومات عبر المذياع للإذاعات الوطنية والمحلية وقنوات التلفزيون. وكذا مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للحماية المدنية.