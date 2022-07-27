أمطار رعدية على 9 ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا تصل كميتها إلى 25 ملم محليا اليوم.

وجاء في التنبيه أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، سطيف، قسنطينة و إن قزام.

هذا وتشهد بعض ولايات الوطن موجة حر هذه الايام، أين تم تسجيل درجات حرارة قياسية تعدت الـ 45 درجة. وهذه بعض الخطوات التي يجب التقيد بها في موجة الحر وتجنب أخرى

أشرب الكثير من السوائل

استمر في احتساء القليل من السوائل خلال موجة الحر، ولا تنتظر شرب السوائل إلا عندما تشعر بالعطش. سواء كانت العصائر أو الحليب أو الشاي أو حتى المشروبات الغازية. كل هذه يمكن أن تكون مصادر رائعة ترطيب تمامًا مثل الماء العادي.

الحد من تناول الكافيين والكحول

يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة والكحول تأثير مدر للبول، ويزيد من جفاف الجسم. ويؤدي إلى تدهور وظائف الكلى وفقدان السوائل أو احتباس السوائل غير المنظم.

ومن الأفضل تناول أملاح الإماهة الفموية أو أملاح الإماهة الفموية مع الماء بدلاً من الماء العادي0 كما هو الحال عند التعرق، فأنت لا تفقد السوائل فحسب، بل تفرز الأملاح أيضًا.

تناول الأطعمة المرطبة

عليك تجنب تناول الأطعمة المجففة أو المعبأة فقط، الحساء أو العصائر أو أي طعام أو شراب يحتوي على سوائل سيكون مرطبًا0

اختيار الفواكه والخضروات الطازجة بناءً على النسبة العالية من محتوى الماء. بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك.

وتعد الفواكه الموسمية الأفضل، فالصيف هو موسم الذروة للبطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال. وكذلك خضروات السلطة مثل الخيار والكرفس والزيتون.

تجنب الكثير من التوابل والدهون في الطعام

يكافح جسمك في موجة الحر بالكامل للتكيف، ليس هذا هو الوقت المناسب لتحميله بأطعمة يصعب هضمها0 لذا تجنب تناول الأطعمة “المولدة للحرارة”0 أي تلك الأطعمة التي تولد الحرارة داخل جسمك أثناء عملية الهضم المكثفة.

ومن أمثلة هذه الأطعمة، اللحوم والأسماك والبيض واللحوم الحمراء. والأطعمة الحارة التي تحتوي على الفلفل الحار والزنجبيل والبطاطا الحلوة والحبوب الكاملة .

لا تبالغ فى التمرين

من الجيد أن تكون مدركًا للياقة البدنية ومجنونًا بشأن حرق حصتك اليومية من السعرات الحرارية. أو شد جميع العضلات كإجراء روتيني. لكن تذكر أنه لا يمكنك المبالغة في ذلك أثناء موجة الحر.

وعند ممارسة الرياضة، تميل إلى فقدان السوائل بمعدل أسرع من المعتاد. لذا يجب تجنب ممارسة الرياضة في أشد أوقات اليوم حرارة، وتوقف قبل أن يصيبك الإرهاق الحراري.