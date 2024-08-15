أمطار رعدية غزيرة بداية من الثالثة زوالا على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة، تتراوح بين 15 إلى 25 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الثالثة بعد الزوال تستمر إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من برج باجي مختار، ان قزام، تمنراست، جانت.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط امطار رعدية معتبرة. تتراوح بين 20الى30ملم محليا، بداية من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الاغواط، الجلفة، اولاد جلال، المسيلة، باتنة.

وحذرت نشرية خاصة ثالثة من تساقط امطار رعدية غزيرة إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس.

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تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، إلى تساقط أمطار رعدية على وسط وشرق الوطن. فيما سيكون الطقس مشمسا على الولايات الغربية، وحارا على وسط الصحراء.

كما سيتم تسجيل رعود على شمال الصحراء والواحات، ورعود مع امطار على أقصى الجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة بين 23و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25و36 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 39و48 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية، وعلى الجنوب مع تطاير الرمال.