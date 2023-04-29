أمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم  

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار الرعدية تخص كل من ولايات سعيدة، الجلفة، البيض. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

حرارة جد مرتفعة ورعود بداية من اليوم

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم، من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة مرتفعة في العديد من الولايات.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول من المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة هي كل من قالمة، عنابة. إضافة إلى سكيكدة، الطارف. وهذا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءً.

في حين، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من نشاط رعدي في بعض الولايات. على غرار الأغواط، البيض، النعامة، سعيدة، تيارت. و هذا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة مساءً.

اضطراب جوي خلال هذا الأسبوع