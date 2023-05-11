أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف النهار على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة. تتراوح بين 20الى 40ملم محليا، بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة ليلا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.

كما حذّرت نشرية خاصة للارصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح بين 20الى 40ملم محليا. بداية من منتصف الليل إلى غاية التاسعة من صباح يوم الغد الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة.