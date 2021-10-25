أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم إلى غاية التاسعة ليلا

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية للوطن بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الأمطار مرتقبة منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية التاسعة ليلا. حيث تتعدى كميتها 30 ملم محليا. على ولايات بومرداس، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، أم البواقي وتبسة

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أمطار غزيرة تتعدى 60 ملم على هذه الولايات

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قدأعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب نشرية خاصة الذات المصالح، فإن الأمطار ستتعدى كميتها 60 ملم إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الثلاثاء على ولايات عنابة، الطارف، قالمة، وسوق اهراس.

إستمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على 8 ولايات

للإشارة فقد حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية اليوم الإثنين على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية. تصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم. على ولايات سوق اهراس، ميلة، قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، جيجل، قسنطينة.