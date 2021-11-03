أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن اليوم الأربعاء
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن أمطار رعدية غزيرة ستتساقط على ولايات بجاية، سكيكدة، جيجل، عنابة، سطيف، ميلة، قسنطينة، الطارف وبرج بوعريريج.
بالمقابل كشفت الأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الثالثة مساء اليوم الأربعاء إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الخميس.
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أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا في هذه الولايات
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. وحسب ذات المصدر كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم محليا.
بالمقابل تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية منتصف ليلة الأربعاء. أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى وعين تيموشنت.
وفي تنبيه لذات المصالح، تم التحذير من تساقط أمطار رعدية غزيرة، أما كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 30 ملم محليا.
وجاء في التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس. أما الولايات المعنية : برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، سكيكدة وجيجل.
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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم سلسلة من الإضطراب الجوية بداية من يوم غد الأربعاء، تكون محملة بهواء بارد وأمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج يوم الجمعة.
وقالت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في إتصال مه “النهار”، أن كل النماذج الرقمية تؤكد أن المناطق الشمالية للوطن على موعد مع إضطرابات جوية متسلسلة.
بالمقابل ستكون هذه الإضطرابات محملة بهواء بارد يتغلغل في البحر الأبيض المتوسط. بداية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت على الولايات الغربية والوسطى.
كما سينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشرقية تدريجيا. ليدخل يوم الخميس إضطراب جوي آخر يكون أكثر نشاط وفعالية دائما بداية من الولايات الغربية لينتقل تدريجيا لباقي المناطق الشمالية.
وفي معرض حديثها أكدت بن رقطة، أن تساقط الأمطار سيكون مستمرا طيلة هذه الفترة. غير أنه سكون منقطعا وعلى شكل زخات راعدة.
أما عن كمية الأمطار المتوقعة، فستتعدى يوم الأربعاء 40 ملم كما ستتعدى يوم السبت 40 ملم. حيث ستضل الكمية المتساقطة بداية من يوم الأربعاء إلى 80 ملم محليا.
وخلال هذا الإضطراب الجوي ستشهد المرتفعات الغربية والوسطى تساقط أولى الثلوج على المرتفعات العالية بداية من ليلة الجمعة إلى السبت بسبب الكتلة الهوائية الباردة.
أما درجات الحرارة القصوى ستعرف تراجعا ملحوظا على المناطق الغربية والوسطى، لتتراوح مابين 10 الى 18 درجة. و22 درجة على الولايات الشرقية.
بينما يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة أكثر على كافة المناطق الشمالية للوطن. لتتراوح مابين 10 إلى 14 درجة.