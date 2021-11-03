أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن اليوم الأربعاء

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن أمطار رعدية غزيرة ستتساقط على ولايات بجاية، سكيكدة، جيجل، عنابة، سطيف، ميلة، قسنطينة، الطارف وبرج بوعريريج.

بالمقابل كشفت الأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الثالثة مساء اليوم الأربعاء إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الخميس.

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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. وحسب ذات المصدر كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم محليا.

بالمقابل تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية منتصف ليلة الأربعاء. أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى وعين تيموشنت.

وفي تنبيه لذات المصالح، تم التحذير من تساقط أمطار رعدية غزيرة، أما كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 30 ملم محليا.

وجاء في التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس. أما الولايات المعنية : برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، سكيكدة وجيجل.

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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم سلسلة من الإضطراب الجوية بداية من يوم غد الأربعاء، تكون محملة بهواء بارد وأمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج يوم الجمعة.