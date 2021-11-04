أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على 17 ولاية بداية من الجمعة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 80 ملم/ محليا بداية من ليلة الجمعة إلى صبيحة يوم الأحد.

وأضافت النشرية أن الولايات المعنية هي العاصمة، بومرداس، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، وتيارت.

بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، وتيبازة.

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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر بداية من مساء اليوم الخميس محمل بهواء بارد وأمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج يوم الجمعة.

وقالت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في إتصال مع “النهار”، أن كل النماذج الرقمية تؤكد أن المناطق الشمالية للوطن على موعد مع إضطرابات جوية متسلسلة.

بالمقابل ستكون هذه الإضطرابات محملة بهواء بارد يتغلغل في البحر الأبيض المتوسط. بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت على الولايات الغربية والوسطى.

كما سينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشرقية تدريجيا. ليدخل اليوم الخميس إضطراب جوي آخر يكون أكثر نشاط وفعالية دائما بداية من الولايات الغربية لينتقل تدريجيا لباقي المناطق الشمالية.

وفي معرض حديثها أكدت بن رقطة، أن تساقط الأمطار سيكون مستمرا طيلة هذه الفترة. غير أنه سكون منقطعا وعلى شكل زخات راعدة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تصل كمية الأمطار المتوقعة نتيجة الإضطراب الجوي إلى 80 ملم محليا.

وخلال هذا الإضطراب الجوي ستشهد المرتفعات الغربية والوسطى تساقط أولى الثلوج على المرتفعات العالية بداية من ليلة الجمعة إلى السبت بسبب الكتلة الهوائية الباردة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الإضطراب الجوي، فستنخفض أكثر على كافة المناطق الشمالية للوطن. لتتراوح مابين 10 إلى 14 درجة. كما ستصل إلى -4 تحت الصفر على المناطق الداخلية.