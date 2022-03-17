أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 70 ملم على 11 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى غربية إلى غاية يوم غد الجمعة.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذّرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد. كما أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 70ملم محليا إلى غاية السادسة من مساء غد الجمعة.

وستتساقط الأمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غيليزان، عين الدفلى.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. كما ستستمر الأمطار إلى غاية الساعة السادسة مساءً، بكميات تصل إلى 50 ملم محليا.

وذكر الديوان في النشرية ذاتها، إلى أن الولايات المعنية، هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف.

كما أفادت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. حيث ستصل كمية الأمطار إلى 40 ملم محليا بداية من الصبيحة إلى غاية الجمعة.

أما الولايات المعنية، هي كل من الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، عين الدفلى، غليزان، معسكر، تيارت، البيض، النعامة، بومرداس والبويرة.

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