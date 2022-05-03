أمطار رعدية غزيرة تصل الى 60 ملم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 60 ملم محليا، على المناطق الغربية للوطن.

وهذا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الأربعاء على الأقل.

و حسب ذات النشرية،فإن الولايات المعنية تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر و غليزان.

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