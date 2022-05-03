أمطار رعدية غزيرة تصل الى 60 ملم على هذه الولايات
أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 60 ملم محليا، على المناطق الغربية للوطن.
وهذا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الأربعاء على الأقل.
و حسب ذات النشرية،فإن الولايات المعنية تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر و غليزان.
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كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20الى 30ملم بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.
أما الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تسمسيلت، تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج.
غليزان، بجاية، بني عباس، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، تندوف، سطيف، عين تيموشنت.
عين الدفلى، تلمسان، قسنطينة، البيض، الجلفة، المدية، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة وبشار.
وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50كلم في الساعة.
وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.
وجاء في ذات التنبيه أن الرياح تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية، أما الولايات المعنية: تيميمون وبني عباس.