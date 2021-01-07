أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية بداية من الغد

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة تساقط أمطار غزيرة وانخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب الجوي سيكون قادما من شمال غرب حوض البحر الأبيض المتوسط.

وسيكون الإضطراب الجوي محملا بهواء بارد، وأمطار غزيرة تصل إلى 30 ملم على الولايات الغربية والوسطى.

وحسب نفس التوقعات، فإن الأمطار ستخص ولايات مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، معسكر، تيارت، الشلف، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة والبويرة.

وستشهد الولايات الشرقية للوطن أمطارا معتبرة تصل إلى 50 ملم وستخص ولايات باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة وبسكرة.