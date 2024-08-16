أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن.

وجاء في تنبيه للديوان من المستوى الأول، أن تساقط الأمطار الرعدية سيكون بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سوق أهراس، وقسنطينة، وميلة. وبرج بوعريريج، وسطيف بسكرة، وإليزي، وجانت، وتمنراست، إين قزام، وبرج باجي مختار.

وكان الديوان قد اشار في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، بتساقط أمطار رعدية، بكمية تتراوح ما بين 20 و30 ملم. إلى غاية الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، باتنة.