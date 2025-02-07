أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، اليوم الجمعة، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة، ستصل إلى 30 ملم، وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من الوادي، تقرت، وورقلة.

فيما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من سوق أهراس، تبسة، وخنشلة.