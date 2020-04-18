أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب الغربي إلى غاية يوم غد

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها، اليوم السبت، من سقوط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب الغربي للوطن.

وذكرت ذات المصلحة أنّ تساقط الأمطار سيكون من منتصف نهار اليوم إلى غاية يوم غد الأحد على ولايتي بشار وتندوف.

وأوضحت في ذات البيان أن كميات الأمطار المتوقعة على هذه الولايات يمكن أن تتعدى 20ملم محليا.

كما حذّر ذات البيان، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايتي البيض والنعامة، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم.

وسيستمر تساقط الأمطار على البيض والنعامة إلى غاية يوم غد الأحد وبكميات قد تتعدى 25 ملم محليا.