أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية ورياح تتعدى 60 كلم/سا بالسواحل

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، على 13 ولاية.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سطيف، برج بوعريريج ، قسنطينة، ميلة، الشلف، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة.

بالإضافة الى ولايات المدية، بومرداس، تيبازة وعين الدفلى.

وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة غد الثلاثاء، حيث قد تتعدى كمية الأمطار 25 ملم محليا.

ووجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها بحريا من الدرجة الثانية بإستمرار هبوب رياح قوية.

وتتعلق السواحل المعنية بكل من بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، مستغانم، أرزيو، بجاية، جيجل، تنس، وهران.

وستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم / سا، مع تشكل أمواج عالية تصل إلى 4 أمتار

وأفاد تنبيه مصالح الأرصاد الجوية أن الرياح ستستمر في الهبوب إلى غاية منتصف الليل.