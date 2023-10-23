أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 21 ولاية

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. على الولايات الغربية والوسطى بداية من اليوم الإثنين.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تغير شامل في حالة الطقس بداية من ظهيرة اليوم الإثنين. اين ستكون الأجواء ممطرة مع تراجع في درجات الحرارة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 20 و 30 ملم بداية من الساعة السادسة صبيحة غد الثلاثاء. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء. على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس و المدية.

كما حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 و 30 ملم. بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا اليوم الإثنين على ولايات تندوف، بني عباس، و بشار.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 و 30ملم. و يمكن أن تتعدى محليا 40 ملم بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، معسكر، سعيدة، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، النعامة والبيض.

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