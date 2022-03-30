أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 26 ولاية بداية من اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها مابين 40 و50 ملم على الولايات الشمالية للوطن بداية من اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40 ملم محليا. تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، عنابة و الطارف.

وفي نشرية ثانية حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 50 ملم محليا. تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة التاسعة ليلا لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وستتساقط الأمطار على ولايات وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة. بالإضافة كذلك إلى ولايات البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، تسمسيلت، غليزان، معسكر ،تيارت.

طالع أيضا

أمطار رعدية غزيرة في 9 ولايات

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية صبيحة اليوم الأربعاء.في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم محليا.

وجاء في ذات التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 مساء اليوم وتستمر الى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الخميس.

أما الولايات المعنية: عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سيدي بلعباس وتلمسان.