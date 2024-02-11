أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 8 ولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بحبات للبرد و كميات الأمطار قد تتعدى محليا 40 ملم.

وأفادت نشرية خاصة لذات المصالح، أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة و سوق اهراس.

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