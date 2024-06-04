أمطار رعدية غزيرة وبرد على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد، اليوم الثلاثاء، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 13:00 من زوال اليوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الواحدة ليلا. وستتراوح كمية الأمطار المرتقبةبين 20 و40 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من النعامة، والبيض، تيارت والأغواط. وكذا ولايات الجلفة، المسيلة، أولاد جلال وبسكرة. وكذا ولايات باتنة، خنشلة وتبسة وأم البواقي.