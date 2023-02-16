أمطار رعدية غزيرة ورياح في هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة غدا على ولايتين جنوب البلاد.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار مرتقب على الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من يوم الجمعة.

كما ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 20 و40ملم ويمكن أن تتعدى محليا 50 ملم.

اما الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة فهي كل من تندوف وغرب بني عباس.

كما نبهت المصلحة من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال ورداءة في الرؤية. وهذا في ولاية ان صالح جنوب البلاد.