أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من يوم غد الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر محمل بتساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من أمسية الغد الجمعة. على كافة الولايات الشمالية للوطن. بعد الصفاء المؤقت في حالة الطقس اليوم.

وحسب النماذج الرقمية الخاصة بمصالح الأرصاد الجوية. فإن هناك إضطراب جوي آخر سيخص الولايات الشمالية بداية من يوم الجمعة، ويستمر طيلة أيام الأسبوع

كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل بأمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم بداية من ليلة الجمعة على المناطق الساحلية وقرب ساحلية الشرقية والوسطى والغربية.

ويأتي الإضطراب الجوي بسبب منخفض الضغط الجوي على البحر المتوسط بداية من الغد الجمعة، على سواحل الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، المدية، بجاية، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سوق اهراس، تنس، مستغانم ، وتيارت

أما بالنسبة للرياح، فأكدت ذات المصالح، أن الولايات الشمالية خاصة الوسطى والشرقية ستشهد هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم. الأمر الذي يؤدي إلى بحر هائج وأمواج تتعدى المترين.

في حين درجات الحرارة، ستبقى في معدلها الفصلي غدا الجمعة حيث لن تتعدى 22 درجة على الولايات الشمالية، و35 درجة بالجنوب.

كما ستعرف درجات الحرارة إنخفاضا ملحوظا بداية من يوم السبت بسبب الإضطراب الجوي. حيث لن تتعدى 17 درجى على المناطق الساحلية، ودرجة واحدة تحت الصفر ببعض المناطق الداخلية.

إستمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على هذه الولايات

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية وبومرداس. بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، برج بوعريريج وميلة.

كما أن كميتها ستتعدى 80 ملم محليا، وستستمر في التساقط إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. وفي نشرية خاصة ثانية، حذرت ذات المصالح، من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت وغليزان. كما أن كميتها ستتعدى 40 ملم محليا، وستستمر في التساقط إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

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