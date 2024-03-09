أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه لذات المصالح أنه سيتم تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم. وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي : تلمسان، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وهران، معسكر، مستغانم والشلف.

كما أوضح تنبيه آخر للمصالح نفسها، تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 21:00.

مشيرا أن الولايات المعنية هي: أدرار، إن صالح، تيميمون، البيض و النعامة.

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