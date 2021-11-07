أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، وجاء في النشرية أن كميات الأمطار قد تتعدى 120 ملم محليا.

صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، وهران، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت وتيسمسيلت.

وفي نفس السياق، وجّهت ذات المصالح تنبيه يحذر من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والبويرة

رياح قوية تتعدى 50 كلم في الساعة وأمواج تصل إلى 3 أمتار

بالمقابل وفي تنبيه بحري، سيتم تسجيل هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة. أما علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وجاء في ذات التنبيه أن السواحل المعنية: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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أصدرت مصالح الحماية المدنية، تحذيرا، على إثر النشرية الجوية للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأفادت النشرية، بتهاطل أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية والداخلية للوطن.

فيما تتراوح الكميات المتوقعة للأمطار، ما بين 60 إلى 80 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 120 ملم.

وتدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين والموطنات لإتباع النصائح والإرشادات التالية:

متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

والابتعاد عن الأودية، والجسور، وأعمدة الكهرباء. وكذا تجنب السيول الجارفة والمناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على متن المركبات أو راجلين.

تسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط تواجدكم بواسطة مجرفات يدوية، دون مخاطرة.

هذا وتبقى مصالح الحماية المدنية في الخدمة 24/24 ساعة، على الرقم الأخضر1021 أو رقم النجدة 14.

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