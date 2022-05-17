أمطار رعدية في 5 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة.

وجاء في التنبيه أن الأمطار متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة 21 سا ليلا، أما الكمية ستتراوح بين 15 ملم إلى 20 ملم محليا.

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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الاثنين، من تساقط أمطار رعدية تتراوح كمياتها من 15 الى 20 ملم محليا. كما ستكون بداية تساقط الأمطار من منتصف النهار إلى غاية منتصف ليلة اليوم.

في حين، ذكر، التنبيه أن الولايات المعنية، هي كل من برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف. إضافة إلى قسنطينة، خنشلة، إن صالح، تمنراست وإن قزام.

كما ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجة حر وإرتفاع محسوس في درجات الحرارة بداية من الإثنين إلى غاية يوم الجمعة. أين ستتعدى 37 درجة تحت الظل على بعض الولايات.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن إندفاع كتلة هوائية ساخنة نحو المناطق الشمالية للوطن. أين تتعدى عتبة 37 درجة من الأربعاء إلى الجمعة، مع رطوبة عالية وضباب كثيف على السواحل مع رؤية رديئة في الصبيحة .

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مشمسة ومستقرة على الولايات الشمالية للوطن. مع بعض الأمطار تكون أحيانا رعدية على المدن الداخلية بعد ظهيرة اليوم الإثنين على غرار باتنة، سطيف، قسنطينة، و البويرة. لتصبح الأجواء بهذه الولايات مستقرة ومشمسة بداية من يوم الثلاثاء.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فستشهد الولايات الشمالية للوطن إندفاع كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى التي تتراوح مابين 25 الى 37 درجة على اغلب المدن الشمالية ومن 30 الى 45 درجة بالولايات الجنوبية. كما ستتراوح مابين 15 الى 20 درجة خلال الصبيحة على الولايات الشمالية.

كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون البحر من الإثنين الى الأربعاء من هادئ إلى قليل الإضطراب. حيث أن سرعة الرياح لن تتعدى 30 كلم/سا وعلو الأمواج لن يتعدى نصف متر.