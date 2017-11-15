أمطار رعدية مصحوبة ببرد على المناطق الشمالية والشرقية

تساقط الثلوج يخص المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر

ستشهد ولايات الوسط الشرقي وشرق الوطن، خلال الـ48 ساعة القادمة، تساقط أمطار قوية مرفوقة برعود وبرد ورياح، حسبما أشارت إليه نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية .

وتتثمل الولايات المعنية بصلاحية هذه النشرية في تيزي وزو وبجاية وجيجل وميلة وقسنطينة وسطيف وبرج بوعريريج، إلى غاية اليوم على الساعة الـ9 صباحا، حيث ستقدر كميات الأمطار المرتقبة أو تتجاوز 40 ملم. كما ستشهد ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وڤالمة وسوق أهراس وشمال تبسة، تساقط أمطار تقدر كمياتها بـ50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 80 ملم ولاسيما على المدن الساحلية والقريبة من السواحل، خلال مدة صلاحية النشرية إلى غاية الغد عند منتصف النهار، حسب التوقعات المتوقعة لهذه النشرية.

كما يتواصل سقوط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا بسقوط البرد، تمس الولايات الساحلية الواقعة في الوسط وشرق البلاد وتستمر إلى غاية مساء اليوم .

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في عين الدفلى، تيبازة، البليدة، المدية الجزائر وبومرداس، وذلك إلى غاية مساء اليوم على الساعة 21 سا، حيث ستبلغ كميات الأمطار المنتظرة أو تتجاوز 30 ملم محليا، وستبلغ كميات الأمطار المنتظرة أو تتجاوز 70 ملم محليا، تضيف نشرية الأرصاد الجوية، كما أكدت النشرة أن ثلوجا معتبرة ستميز المناطق التي يزيد علوها عن 1200 متر.