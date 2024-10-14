أمطار رعدية وبرد بداية من مساء اليوم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد بداية من مساء اليوم.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من النعامة، البيض، تيارت، الأغواط.

وتمتد صلاحية النشرية من مساء اليوم إلى غاية غد الثلاثاء.

وتتراوح كمية الأمطار بين 20 و30 ملم محليا مرفوقة بحبات برد.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية، بداية من الثالثة من صباح غد الثلاثاء إلى غاية منتصف النهار. تتراوح بين 20 و30 ملم محليا ومرفوقة بحبات برد.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الجلفة، المدية، المسلة، اولاد جلال.