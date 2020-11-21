أمطار رعدية وبرد على 14 ولاية إلى غاية يوم غد الأحد

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 7 ولايات.

وحسب نشرية الأرصاد الجوية، تتعلق الولايات بكل من بجاية، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف، سوق أهراس، قالمة.

وأفادت النشرية الخاصة للأرصاد الجوية أن الأمطار ستستمر في التساقط إلى غاية الساعة 15سا ليوم غد الأحد .

وأوضحت النشرية الخاصة للأرصاد الجوية أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 60 ملم محليا.

كما أكدت نشرية خاصة ثانية على استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، تصل كمياتها 30ملم، وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وأفادت النشرية الخاصة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الأمطار ستستمر في التساقط إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة.